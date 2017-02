VÍDEO: Alan Ruschel pede namorada em casamento

Clube da Bolinha

Aos poucos, a vida dos sobreviventes do acidente com a Chapecoense volta ao normal. Um dos três jogadores resgatados com vida do voo da LaMia após a queda, na Colômbia, Alan Ruschel tem dado mostras de força todos os dias. E vai celebrar isso com o seu casamento.

O lateral-esquerdo gaúcho pediu a mão da namorada Marina Storchi durante uma festa em família. O momento foi registrado em vídeo. A noiva, claro, disse "sim". Confira as imagens do pedido, no Instagram de Marina:

*ZHESPORTES