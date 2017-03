Por desentendimento entre Shakira e noiva de Messi, Piqué desiste de ir a casamento do argentino

Clube da Bolinha

O mundo do futebol também tem suas saias justas. A última é o drama Piqué x Messi x casamento. O Clube da Bolinha explica: os dois, além de serem companheiros do Barcelona, são muito amigos fora de campo. O camisa 10 está com casamento marcado com Antonella Roccuzzo, com quem tem um relacionamento de longa data, e o zagueiro não estará presente. O motivo? Shakira.



A cantora colombiana e a argentina de Lionel Messi não tem qualquer tipo de proximidade. Aliás, segundo o jornal El País, há até uma inimizade entre as duas. Isso porque Antonella era muito amiga da ex-namorada de Piqué, com quem o zagueiro terminou a relação em 2010, quando Shakira lançou o hit da Copa do Mundo de 2010 Waka Waka com a presença do defensor do Barcelona.



Leia mais:

Ao lado de Bruna Marquezine, Neymar comemora vaga na Copa da Rússia em show de dupla sertaneja

Mulher de Léo Moura rebate comentário de torcedora e pede explicação para elogio



A cerimônia está marcada para junho e deve acontecer na Argentina por um pedido de Messi.



* ZHESPORTES