Dívidas da Copa de 2014 podem atingir R$ 1 bilhão, diz jornal

Rescaldo

A Copa do Mundo de 2014 pode ter deixado uma dívida de R$ 1 bilhão. Por isso, o Comitê Organizador Local (COL) ainda está em funcionamento mesmo um ano depois do prazo previsto para o seu encerramento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com as informações, a pendências e processos relativos à Copa do Mundo de 2014 ainda estão em andamento. Por isso, o COL precisa manter suas atividades. A última reunião da diretoria ocorreu em 8 de agosto e foi registrada em dezembro na Junta Comercial do Rio de Janeiro (Jucerja).

Leia mais:

Grupo de torcedores coloca faixas de protesto na sede da FGF

Argentina e Brasil mantêm primeiras posições no ranking da Fifa

Copas nacionais na Europa e rivalidade argentina: os destaques dos jornais

Marco Polo Del Nero, que também é presidente do COL por ter o mesmo cargo na CBF, não compareceu ao encontro. São dezenas de casos que podem atingir R$ 1 bilhão, mas os advogados esperam reduzir esses valores para R$ 10 milhões a R$ 20 milhões. A CBF, segundo o Estadão, confia que a Fifa assumirá os encargos. A entidade nacional é responsável pelos custos de manutenção do COL, mas diz que os valores são baixos se comparados aos que eram investidos antes do Mundial.

O Comitê Organizador tinha previsão de encerramento para 18 meses depois do fim do Mundial, ou seja, em janeiro de 2016. As atividades do COL foram alvo de uma CPI no Brasil e de investigação pelo FBI nos Estados Unidos.