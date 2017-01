Argentina e Brasil mantêm primeiras posições no ranking da Fifa

Na ponta

A Argentina continua liderando o ranking de seleções da Fifa, cujo top 10 não sofreu modificações em relação ao anterior, segundo a lista atualizada e publicada nesta quinta-feira.

A equipe argentina é seguida no ranking pelo Brasil, em segundo, e pela Alemanha, em terceiro. Com poucos jogos nas proximidades da virada do ano, não há mudanças na ordem das 34 primeiras posições do ranking.

Classificação mundial da Fifa em 12 de janeiro de 2017:

1. Argentina 1.634 pontos

2. Brasil 1.544

3. Alemanha 1.433

4. Chile 1.404

5. Bélgica 1.368

6. Colômbia 1.345

7. França 1.305

8. Portugal 1.229

9. Uruguai 1.187

10. Espanha 1.166

