Copas nacionais na Europa e rivalidade argentina: os destaques dos jornais esportivos desta quinta

As copas nacionais da Europa são o grande destaque das capas dos jornais esportivos nesta quinta-feira no Velho Continente. Na Espanha, estão em evidência a vitória do Barcelona sobre o Athletic Bilbao e o jogo desta quinta entre Sevilla e Real Madrid.

Na França, a vitória do PSG sobre o Metz por 2 a 0 na Copa da Liga Francesa é chamada, enquanto os noticiários italianos salientam o triunfo da Juventus por 3 a 2 sobre o Atalanta na Copa da Itália.

Com o futebol em férias na América do Sul, os jornais se focam em negociações. O Olé destaca a briga entre Boca Juniors e River Plate por Montoya, do Rosario Central, enquanto o Lance fala da aproximação de Rômulo ao Flamengo. Tanto o Olé (Argentina) quanto o Ovación (Uruguai) destacam seus craques locais na vitória do Barcelona (Messi e Suárez, respectivamente).

As, Espanha

O triplete é o objetivo, destacando o desejo do Real Madrid em conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Europa.

Marca, Espanha

Marca também destaca o jogo entre Real Madrid e Sevilla pela Copa do Rei e ressaltam a longa invencibilidade do time comandado por Zidane.

Mundo Deportivo, Espanha

Mundo Deportivo destaca a vitória do Barcelona nos minutos finais contra o Athletic Bilbao na Copa do Rei.

L'Equipe, França

L'Equipe fala da vitória do PSG sobre o Metz por 2 a 0 pela Copa da Liga Francesa.

Gazzetta dello Sport, Itália

Principal jornal esportivo da Itália destaca a vitória da Juventus sobre o Atalanta pela Copa nacional.

Corriere dello Sport, Itália

A Juventus também foi destaque no Corriere dello Sport. O atacante argentino Paulo Dybala recebeu o foco por um belo gol marcado na partida. O jornal também destaca a apresentação do meia Roberto Gagliardini na Inter de Milão.

O Jogo, Portugal

O Jogo, de Portugal, fala sobre as propostas que o Porto recebeu de clubes ingleses por alguns de seus principais jogadores. O time tradicionalmente serve como formador ou expositor de talentos para clubes mais ricos no continente.

Olé, Argentina

O Olé divide a capa entre o "Superman" Lionel Messi, com destaque para a vitória do Barcelona na Copa do Rei, e o "Supermon", Walter Montoya, meia do Rosario Central que é disputado por Boca Juniors e River Plate.

Ovación, Uruguai

Sem grandes movimentações no mercado uruguaio, Peñarol e Nacional ganharam apenas o rodapé da capa do Ovación. O grande destaque foi Luis Suárez, que marcou o seu centésimo gol pelo Barcelona.

Lance!, Brasil

A aproximação entre o Flamengo e o volante Rômulo é o destaque na versão carioca do jornal Lance!. O ex-volante do Vasco deve deixar o Spartak Moscou para retornar ao Rio de Janeiro.

