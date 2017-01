Juventus sofre no fim, mas bate a Atalanta e avança na Copa da Itália 

Nas quartas

A Juventus despachou a Atalanta e avançou às quartas de final da Copa da Itália. Em Turim, a Velha Senhora, que apostou em um time misto, venceu por 3 a 2, com gols de Dybala, Mandzukic e Pjanic. Konko e Latte Lath descontaram para os visitantes, que pressionaram no fim e quase chegaram ao empate.

O técnico Massimiliano Allegri já sabe que vai ter um clássico pela frente nas quartas de final. Isso porque a Juventus vai encarar o vencedor de Milan e Torino, que jogam nesta quinta-feira, no San Siro.

Leia mais

Lucas Moura é monitorado pelo Arsenal

França afirma ter condições de organizar sozinha a Copa de 2026

James Rodríguez recusou oferta de mais de R$ 100 milhões na China



Allegri aproveitou o duelo em casa pela Copa da Itália para dar mais ritmo a alguns jogadores. Neto, Rugani, Asamoah, Hernanes e Mandzukic foram titulares. Rincón, recém-chegado junto ao Genoa, também começou desde o início.

Em casa, a Juventus tomou as rédeas da partida. Os jogadores marcavam bem e saíam com velocidade para o ataque. O primeiro gol saiu aos 22 minutos. Após cruzamento na área, Mandzukic ajeitou e Dybala acertou lindo chute de primeira.

Não demorou muito para Dybala retribuir o presente. O argentinou tocou e Mandzukic chutou na saída do goleiro Berisha.

No segundo tempo, a Juventus ficou tocando, esperando o tempo passar, deixando o jogo morno. A Atalanta passou a ameaçar e diminuiu, com um golaço de Konko, que acertou um chute primoroso. Mas o ímpeto do time de Bergamo parou logo em seguida, quando Lichtsteiner foi derrubado dentro da área. Pjanic bateu com categoria e fez o terceiro.

Mas a Atalanta não estava morta e perdeu duas boas chances de gol, em bobeadas da defesa da Juventus. E fez o segundo após cruzamento de Conti, que Latte Lath escorou. Neto ainda fez uma boa defesa, garantindo a vitória e a classificação da Velha Senhora..



* Lancepress