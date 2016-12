Técnico do VEC cita planejamento focado no Gauchão: "Um semestre por vez"

3 perguntas

Tiago Nunes (C) disse que manutenção do VEC na elite é a prioridade Foto: Luana Trentin / VEC,Divulgação

O Veranópolis brigou contra o rebaixamento no Gauchão de 2016. E se manter na primeira divisão é novamente o desafio para o time de Tiago Nunes. O técnico afirmou que o planejamento é feito de maneira semestral no clube, mas destacou a boa preparação para o Gauchão — serão, ao todo, sete amistosos ou jogos-treino até a estreia.

O primeiro jogo seria contra o Inter, mas o adiamento da partida faz com que a estreia pentacolor no Estadual seja apenas em 4 de fevereiro, contra o São José.

Em 2016, o time não se classificou para o mata-mata. Esse é o objetivo para 2017?

O primeiro objetivo é permanecer na primeira divisão, institucionalmente isso já foi dito pela direção. O Veranópolis é um clube que não jogou o ano todo, então montou um grupo novo para disputar o Gauchão.

O clube se planeja para o ano inteiro ou o foco está no Gauchão?

Depende das circunstâncias, dos resultados que tivermos no Gauchão. Por enquanto, só foi trabalhado o primeiro semestre, o clube trabalha um semestre por vez. Nos últimos dois anos, o Veranópolis tem utilizado a base para jogar os campeonatos do segundo semeste. Ano passado, jogou com o time sub-19.

Esta utilização de jogadores da base nas copas regionais se reflete no aproveitamento de jovens no Gauchão?

Este ano já tivemos jogadores que entraram em algumas partidas. Agora, seis atletas que estavam no time sub-19 no segundo semestre estão treinando com o profissional. O rendimento deles é que vai ditar o quanto eles vão ser aproveitados.

Elenco do Veranópolis

Goleiros: Reynaldo, Anderson, Welerson

Laterais-direitos: Daniel Baloy, Vinícius Bovi

Zagueiros: Léo Dagostini, Zé Roberto, Douglas, Jadson e Vinícius

Lateral-esquerdo: Murilo Rusalen

Volantes: Jonatan Lima, William Favoni, Eduardinho, Matheus Santana, Tupã

Meias: Gil Mineiro, Rafael Mineiro, Athos, Gian

Atacantes: Keké, Jonatas Obina, Jean Carlos, Matheus Lagoa, Ari e Kayron

