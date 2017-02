Novo Hamburgo vence São Paulo em Rio Grande e segue 100% no Gauchão

Líder

Ninguém para o Novo Hamburgo no Gauchão. O Anilado venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta sexta-feira, em pleno Aldo Dapuzzo, e manteve a liderança e os 100% de aproveitamento. São 15 pontos em cinco rodadas e a classificação praticamente definida para as quartas de final. É a primeira vez que o clube do Vale do Sinos vence cinco jogos consecutivos no Estadual.

O jogo foi quente em Rio Grande. Buscando a recuperação após a derrota para o Caxias na rodada passada, o São Paulo tomou a iniciativa nos primeiros minutos e cercou a área do goleiro Matheus. Resguardado na defesa, o Noia se segurava e tentava sair em contra-ataque.

Foi justamente em uma jogada de recuperação que o Novo Hamburgo abriu o placar, aos 20min. João Paulo roubou a bola de Dema no campo de ataque e tabelou com Conrado, que entrou na área e chutou na saída de Rafael Robalo.

O São Paulo sentiu o gol e demorou a voltar para o jogo. Mas conseguiu o empate no último lance do primeiro tempo: após escanteio, Leandro Rodrigues subiu mais alto do que a zaga e mandou de cabeça para o gol.

Os rio-grandinos seguiram na pressão no segundo tempo. Só que, mais uma vez, o Anilado tomou a vantagem enquanto o adversário vivia melhor momento. Uma cobrança de lateral rápida encontrou João Paulo livre, o atacante dividiu com a zaga e a bola sobrou para Jardel, que deslocou o goleiro. Na frente no placar, o Novo Hamburgo seguiu na especulação e fez o terceiro já nos acréscimos: João Paulo chutou e a bola desviou em Cleilton antes de entrar no gol – o árbitro deu gol contra.

Na próxima rodada, o Noia recebe o Passo Fundo no Estádio do Vale, dia 6 de março, às 20h15min. Já o São Paulo tem o clássico com o Brasil-Pel pela frente, dia 5, às 16h.

