Apesar do 10º lugar no Gauchão, técnico do Brasil-Pel diz: "Vou comemorar"

Desabafo

O Brasil-Pel terminou apenas em 10º colocado do Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira, a equipe perdeu para o rebaixado Passo Fundo e escapou por um ponto da queda para a Divisão de Acesso.



Após o jogo, o técnico Rogério Zimmermann desabafou com a imprensa pelotense presente no Vermelhão da Serra:



— Vai ser uma das melhores noites da minha vida. Porque eu não posso cobrar de mim ou do presidente (Ricardo Fonseca) ou do Montanelli (vice de futebol), que a gente ganhe tudo sempre, que sempre seja uma maravilha. Estou mais fortalecido, extremamente contente — disse, acrescentando:



— Vou comemorar porque não é só a permanência. É a permanência, junto com dois acessos regionais. Duas vezes tirei o Brasil da segunda divisão e, comigo, o Brasil não cai.



Perguntado o grupo sofrerá mudanças para a disputa da Série B nacional, Zimmermann afirmou:



— A tendência é ficarem todos. Porque é muito difícil estar mal na tabela e ter que jogar contra o Grêmio e somar ponto. Se não somássemos, cairíamos — recordou.

Confira a entrevista de Zimmermann:

*ZHESPORTES