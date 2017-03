Confira como ficaram os confrontos das quartas de final do Gauchão

Promete!

As quartas de final do Gauchão reservam grande expectativa. Imagine na Serra. Por lá, a dupla Ca-Ju fará dois duelos valendo vaga na semifinal do Estadual. Confira como ficaram os confrontos:

Leia mais:

Confira a tabela do Gauchão

Passo Fundo vence o Brasil-Pel, mas é rebaixado para a Divisão de Acesso

Novo Hamburgo vence o Veranópolis e enfrentará o São José nas quartas



Líder Novo Hamburgo encara o Zequinha

Foto: Adilson Germann / ECNH,Divulgação

O Novo Hamburgo coroou o primeiro lugar do Gauchão do jeito que se acostumou: vencendo. Nesta quarta, o time de Beto Campos bateu o Veranópolis por 1 a 0, no Vale, com gol de Jefferson Assis, e enfrentará agora o São José, que perdeu para o Juventude.

Com 23 pontos e 19 gols marcados na primeira fase, o Noia chega às quartas após uma campanha de 69.7% de aproveitamento. O prêmio por isso será que, a partir de agora, o Anilado poderá decidir em casa todos os confrontos - isso, claro, se for avançando.

A presença do Zequinha nas quartas é surpreendente. Na zona de rebaixamento por várias rodadas, o time de China Balbino só foi vencer o primeiro jogo na sétima rodada, quando superou o agora rebaixado Passo Fundo.

Cruzeiro e Inter se reencontram

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Depois de fechar a primeira fase com apenas uma derrota e conquistar uma boa vitória sobre o Inter, o Cruzeiro-RS garantiu o segundo lugar geral. O prêmio por isso é que, agora, poderá decidir todos duelos — à medida que avance no Gauchão — em casa, com exceção de um possível confronto com o Novo Hamburgo, o que só poderá acontecer na final.



O adversário do Cruzeiro nas quartas será justamente o Inter. Dono de campanha decepcionante, o time de Zago fechou a primeira fase com mais empates do que vitórias: foram cinco igualdades, contra três êxitos e três derrotas.



Thiago Alagoano, com cinco gols, é o destaque da equipe de Ben-Hur Pereira no Estadual. Brenner balançou as redes a mesma quantidade de vezes e é o goleador do Inter.

Na Serra, Ca-Ju

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Apenas uma equipe caxiense estará na semifinal do Campeonato Gaúcho. Nesta quarta, o Juventude venceu o São José por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, com gol de Vinícius, e agora terá o Caxias pela frente nas quartas. A equipe de Luiz Carlos Winck empatou sem gols, no Colosso da Lagoa, com o Ypiranga, que está de volta à Divisão de Acesso.



A dupla Ca-Ju tem 281 confrontos na história. No dia 18 de março, os rivais fizeram o centésimo clássico pelo Estadual e foram os grenás que levaram a melhor, vencendo por 1 a 0, com gol de Gilmar.



Mas o retrospecto aponta que tudo pode acontecer quando as duas equipes se enfrentam. Até hoje, foram 98 vitórias do time hoje comandado por Gilmar Dal Pozzo. O Caxias venceu 90 vezes.



Terceiro melhor ataque do Gauchão, os grenás têm Gilmar como goleador da equipe no Estadual. Caprini é o melhor marcador do Juventude, com dois de oito gols acumulados pela equipe ao longo da primeira fase.



Após empate na primeira fase, Grêmio e VEC decidem vaga na semi

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Grêmio e Veranópolis ficaram no 1 a 1 na Arena, na primeira fase do Gauchão. Agora, porém, é fundamental que tenha um vencedor, nem que seja nos pênaltis. O time de Renato Portaluppi e Tiago Nunes são os adversários nas quartas de final da competição. Por conta do quarto lugar, o Grêmio poderá decidir na Arena a vaga para a semifinal.



Baseado nos números da primeira fase, o duelo promete poucos gols. Com somente oito sofridos, o VEC tem a melhor defesa do Gauchão. Com nove, o sistema defensivo tricolor é o segundo melhor — junto com Novo Hamburgo, Caxias e Cruzeiro.



*ZHESPORTES