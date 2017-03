Cacalo e Novelletto discutem durante o Sala de Redação

Esquentou

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Francisco Novelletto, participou do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, na tarde desta quinta-feira. O dirigente acabou discutindo com Cacalo, participante do programa e colunista do Diário Gaúcho.

No debate, o ex-presidente do Grêmio afirmou que o Inter havia sido beneficiado pela FGF, já que o Brasil-Pel jogou contra o São José com portões fechados no Passo D'Areia, enquanto os colorados jogarão no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com permissão para a entrada de torcedores.

— Não subestime a nossa inteligência, presidente, não subestime a nossa inteligência — disse Cacalo.

Novelletto rebateu:

— Tu és um doente, Cacalo — afirmou o presidente da FGF, antes de desligar o telefone.

Depois que Novelletto encerrou sua participação no Sala, Cacalo voltou a fazer reclamações e alegou tratamento diferenciado entre os clubes filiados à federação:

— Eu não estou lhe ofendendo. Doente é o senhor, que é conselheiro do Internacional. Tem que desligar o telefone mesmo, não tem argumento. Quer dizer, a FGF está oficializando a desigualdade. A FGF prejudica um clube em detrimento de outro. Se alguém me provar que eu estou errado, eu mudo de opinião.

Debate entre Cacalo e Novelletto:

Cacalo: O São José será rebaixado, e o senhor será responsabilizado.

Novelletto: Onde eu entro?

Cacalo: Aceitando esta desigualdade técnica. A federação está aceitando uma desigualdade, uma discrepância, prejudicando um filiado em detrimento de outro.

Novelletto: O doutor Márcio Bressani que vetou.

Cacalo: Então saia da federação e coloque o doutor Márcio Bressani aí.

Novelletto: Bom, aí isso tu tens que dizer para ele.

Cacalo: Não, para ele, não. Estou dizendo para o senhor. O senhor está empurrando para ele a decisão.

Novelletto: Não, não estou empurrando. Ele me obrigou. Ele me obrigou.

Cacalo: Não subestime a nossa inteligência, presidente. Não subestime a nossa inteligência.

Novelletto: Cacalo, eu estou dentro de um hospital e vou ficar ouvindo besteira tua, Cacalo.

Cacalo: O senhor foi obrigado, presidente, o senhor foi obrigado.

Novelletto: Tu és um doente, Cacalo. Tu és doente. Tu estás mais doente do que eu.

