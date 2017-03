Vídeo

O Gre-Nal 412 teve momentos de domínio dos dois lados, gols e mudanças táticas que foram decisivas para o resultado. No vídeo acima, uma análise de como as duas equipes se comportaram no clássico e o que fica do bom jogo na Arena.

* ZH Esportes