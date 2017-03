Presidente do Brasil-Pel confirma permanência de Zimmermann: "Vamos mudar não mudando"

Fica

O técnico Rogério Zimmermann segue no comando do Brasil-Pel. Apesar do 10º lugar no Gauchão, o profissional contratado em 2012 foi confirmado para o restante da temporada pelo presidente Ricardo Fonseca.



— Algumas coisas vão mudar no cotidiano de trabalho, mas vamos mudar não mudando. Fica até dezembro — disse Fonseca, em entrevista para a Rádio Pelotense.



Disposta a fazer ajustes na gestão do clube, o Brasil-Pel terá agora Armando Desessards acumulando as funções de gerente-executivo e de futebol.



A reapresentação xavante está marcada para segunda-feira, às 16h. A próxima partida do clube é pela Primeira Liga, contra o Fluminense, no dia 26 de abril.



ZHESPORTES