Dono da melhor campanha, Novo Hamburgo abre quartas do Gauchão contra o São José

Mata-mata

O Novo Hamburgo fez uma primeira fase incontestável no Gauchão. Apesar de uma pequena queda de rendimento nos últimos jogos — foram duas derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas —, a vitória sobre o Veranópolis deu ao time a confiança para o mata-mata — fase que o técnico Beto Campos classificou como "um novo campeonato". Neste sábado, às 18h30min, o time abre as quartas de final ao visitar o São José em Gravataí.

O São José perdeu para Inter e Juventude nas últimas rodadas e caiu para o oitavo lugar. Sem poder receber público no Passo D'Areia, o clube porto-alegrense optou por jogar no Vieirão, na Região Metropolitana.

A grande aposta do Novo Hamburgo é o atacante João Paulo, um dos artilheiros do Gauchão com cinco gols. A equipe teve o melhor ataque da fase de classificação, com 19 gols marcados. Enquanto isso, o São José conta com a sequência do trabalho do técnico China Balbino, ainda que a campanha deste ano não foi tenha sido tão boa quanto a do ano passado, quando o time terminou em segundo lugar na primeira fase e só foi eliminado pelo Inter na semifinal.

Novo Hamburgo e São José já se enfrentaram na terceira rodada do campeonato. No Estádio do Vale, no dia 13 de fevereiro, o Noia venceu com um gol de falta de Jardel.