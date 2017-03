São Paulo vence o Ypiranga por 2 a 1 no estádio Aldo Dapuzzo 

Gauchão

Após uma sequência de três derrotas consecutivas, o São Paulo volta a vencer no Gauchão. Jogando em casa, no estádio Aldo Dapuzzo, a equipe de Rio Grande superou o Ypiranga de Erechim e levou a vitória com o placar de 2 a 1.

O primeiro gol do São Paulo foi marcado por Chico, aos 33 minutos do primeiro tempo. No final da etapa inicial, Canarinho sofreu falta na grande área e juiz marcou pênalti a favor do Ypiranga, que empatou o jogo com Thales Cunha.



Logo no início do segundo tempo o jogador Henrique do São Paulo sofreu pênalti e saiu de campo machucado. Na cobrança, Fidelis marcou e garantiu a vitória para a equipe riograndense.

Com a vitória, o Leão sobe na tabela de classificação e agora ocupa a 7ªcolocação, tirando o Internacional da zona de classificação do campeonato.