Grêmio encerra negociações com Luís Vagner Vivian para o cargo de diretor-executivo

Não fechou

O Grêmio desistiu da contratação de Luís Vagner Vivian. Apesar das boas referências, não aconteceu um acerto com o supervisor de logística da Seleção Brasileira para assumir o cargo de diretor-executivo do clube. Agora, o presidente Romildo Bolzan irá iniciar novamente a avaliação de nomes para a função. A prioridade será tentar encontrar um profissional que esteja apto para assumir o cargo no quadro atual de funcionários gremistas.

– Tem vários nomes, vamos examinar algumas soluções caseiras – disse Romildo.



Leia mais

Odorico Roman é confirmado como novo vice de futebol do Grêmio

Primeiro reforço do Grêmio para 2017, volante Michel chega a Porto Alegre nesta segunda

Grêmio não renovará com Negueba, e libera Wallace Oliveira e Henrique Almeida para buscarem clube



A função de diretor-executivo está em aberto desde a saída de Rui Costa, em maio de 2016. Júnior Chávare, coordenador da base, ocupou a função até setembro. Com a formação do departamento de futebol chefiado pelo ex-vice de futebol Adalberto Preis, nenhum profissional estava exercendo o cargo.

Leia outras notícias sobre o Grêmio

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES