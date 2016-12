Grêmio não renovará com Negueba, e libera Wallace Oliveira e Henrique Almeida para buscarem clube

Planejamento

Entre as chegadas e saídas para a próxima temporada, o Grêmio já decidiu o futuro de três jogadores para 2017. O clube decidiu não exercer a cláusula contratual de renovação com Negueba e também liberou os empresários de Wallace Oliveira e de Henrique Almeida a buscarem um clube para o próximo ano. O lateral-direito está emprestado pelo Chelsea até junho, enquanto o atacante tem contrato com o Grêmio até 31 de dezembro de 2019. Com as mudanças, a previsão é de uma economia mensal de R$ 500 mil.

Segundo o presidente Romildo Bolzan, a tendência é de que Wallace Oliveira e Henrique Almeida estejam na reapresentação do Grêmio para a temporada 2017. Mas que os empresários da dupla foram comunicados que os dois jogadores não fazem parte dos planos de Renato Portaluppi.

- Conversamos com os empresários para colocá-los em outros clubes - disse Romildo.



No caso de Henrique Almeida, que tem contrato longo com o clube, o Grêmio decidiu que ouvirá propostas de empréstimo e também de compra pelo atacante que chegou em fevereiro de 2016 com Miller Bolaños para a disputa da Libertadores.

- Se tiver negócio, o empresário do Henrique tem conhecimento que estamos dispostos a fazer uma transação. Está liberado - afirmou Bolzan.

