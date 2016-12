Grêmio faz promoção para sócios adiantarem mensalidades de 2017 

Para inciar o ano bem

Para começar o ano com mais dinheiro em caixa, o Grêmio lançou promoção para incentivar seus sócios a pagarem as mensalidades de 2017 antecipadamente. Quem quitar os pagamentos de janeiro a dezembro do próximo ano ganhará desconto de 10% no valor total da anuidade.

A ação terá duas fases: os sócios que pagarem os vencimentos de 2017 até 31 de dezembro de 2016 não arcarão com o reajuste de aproximadamente 7,5% vigente para o próximo ano — ou seja, o preço será o mesmo pago em 2016. Na segunda etapa, o pagamento será permitido até 31 de janeiro de 2017 — mas com o acréscimo incluído.

A promoção também é válida para novos sócios. Além do desconto de 10% no valor total da anuidade, os sócios que aderirem à promoção poderão pagar 30% menos em compra de uma camiseta oficial do Grêmio na loja da Arena ou no site.

Outras informações e as condições de pagamento estão disponíveis no site do Grêmio.

