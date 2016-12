Grêmio projeta folha salarial de R$ 7 milhões em 2017

Orçamento

O Grêmio trabalha na busca por reforços para a próxima temporada se baseando no orçamento já estabelecido para 2017. Para investimento no futebol, o clube terá um valor de aproximadamente R$ 260 milhões. A previsão é de uma folha salarial na faixa de R$ 7 milhões por mês — em 2016, girou em torno de R$ 6 milhões. Segundo o diretor de futebol, Odorico Roman, um valor que comporta a contratação de um grande reforço.

— Se pensarmos em um grande reforço, ele pode se enquadrar nestes valores sem a necessidade de dispensar outros atletas. Porém, como o disse o presidente, um grande reforço só será contratado se negociarmos algum atleta. Nosso orçamento para o ano de 2017 prevê algo em torno de R$ 260 milhões — revelou Roman em entrevista à Rádio Gaúcha.

O Grêmio projeta contratar entre três e cinco jogadores. Destes, três podem ser atacantes. Além disso, o Grêmio busca um lateral-direito e um lateral-esquerdo. A dificuldade encontrada no mercado nacional faz o clube analisar o mercado sul-americano.

— Estamos analisando de forma muito cuidadosa o mercado da América do Sul, onde existem bons jogadores — revela Roman.

O diretor descartou o interesse do clube no lateral-esquerdo Álvaro Pereira, do Cerro Porteño.

— Eu nunca falei com ninguém sobre esse assunto. Desconheço que alguém ligado ao Grêmio tenha falado. Temos um perfil um pouco diferente para este setor — garantiu Roman.

Odorico Roman poderá ser confirmado nesta segunda-feira como novo vice de futebol do clube. Às 17h, ocorre a primeira reunião com a nova composição do conselho administrativo que analisará nomes para ocupar o cargo em 2017.

