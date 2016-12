Renato pede a volta de Fernandinho e Grêmio projeta virar o ano com as primeiras contratações

2017 na mira

Mais de 100 nomes de jogadores já foram sugeridos à direção do Grêmio desde o encerramento da temporada. A revelação foi feita neste domingo, no programa Zona Mista, da Rádio Gaúcha, por Odorico Roman, cujo nome é cotado para assumir a vice-presidência de futebol.

O dirigente garante que algumas negociações já estão bem adiantadas e até cinco reforços poderão ser contratados. Por uma questão de custos, cogita-se que a preferência é por jogadores de outros países da América do Sul. Ao mesmo tempo, cresce a chance de o atacante Fernandinho ser reintegrado ao grupo.



Um dos nomes especulados é o lateral-esquerdo Álvaro Pereira, 31 anos, que atua no Cerro Porteño-PAR desde o segundo semestre de 2016 e que jogou no São Paulo em 2014.



O lateral fez sua estreia na seleção uruguaia em 2008 e, desde então, disputou duas Copas do Mundo, três Copas América e uma Copa das Confederações - foi campeão da Copa América em 2011.



Em entrevista à rádio ABC Cardinal AM 730, de Assunção, o empresário do jogador, Carlos Villalba, disse ter sido procurado pelo Grêmio.



— Teve um interesse do Independiente, de Medellín e outro do Grêmio, de Porto Alegre — confirmou o representante do jogador. Roman, contudo, descarta:



— Eu nunca falei com ninguém sobre este assunto. Desconheço que alguém do Grêmio tenha falado. Temos um perfil um pouco diferente.

O dirigente deixou aberta a possibilidade da volta de Fernandinho, que, em 2016, atuou por empréstimo no Flamengo. O retorno só não irá ocorrer se houver proposta de compra por outro clube.



— Renato acha que Fernandinho tem características que possam ser muito úteis — disse.



O atacante Kayke, ex-Flamengo, hoje no Japão, também é observado. Quanto a Marinho, destaque do Vitória, no Brasileirão, a direção confirma ter sondado, mas considerou muito elevado o valor. Representado pelo empresário Jorge Machado, o jogador passa em Porto Alegre as festas de final de ano.



Segue intacta a política de que reforços caros só serão contratados se houver alguma negociação, sobretudo de Walace ou Luan. Questionado, por exemplo, sobre o atacante Borja, do Nacional de Medellín, Roman foi direto com os torcedores.



— Não sonhem com este tipo de contratação neste momento, porque está fora do alcance do Grêmio - avisou, acrescentando que o mesmo se aplica ao argentino Calleri, que esteve no São Paulo e hoje atua no West Ham-ING.



Os primeiros nomes poderão ser anunciados após a virada do ano. Segundo Roman, talvez não sejam os nomes que causem maior impacto junto aos torcedores. Estes, poderão vir num intervalo entre 10 e 15 dias.



— A demora, no entanto, não representa falta de mobilização da diretoria. — Pato na lagoa parece que não está se mexendo, mas, por baixo da água, está pedalando. O Grêmio não está parado — garantiu.

