Odorico Roman é confirmado como novo vice de futebol do Grêmio

Odorico Roman foi confirmado na noite desta segunda-feira como o novo vice de futebol do Grêmio para 2017. Roman estava trabalhando como diretor de futebol, quando o departamento era chefiado por Adalberto Preis, e teve o seu nome aprovado na reunião do Conselho de Administração do clube.

A composição do restante do departamento de futebol será decidida nos próximos dias.



– Ainda não está decidido. Se o Saul Berdichevski aceitar, permanece. O Preis será meu consultor permanente – afirmou Odorico.



Segundo o presidente Romildo Bolzan, o Conselho de Administração discutiu as opções para assumir como vice de futebol. Alguns nomes foram sugeridos, mas Odorico Roman acabou aclamado por unanimidade. A tendência é de que mais dois assessores sejam nomeados para trabalharem no departamento de futebol.

