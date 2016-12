Grêmio resolve "pendências contratuais" para anunciar Kayke

Reforço próximo

O Grêmio avança na negociação para fechar a contratação do atacante Kayke, 28 anos, que atua pelo Yokohama Marinos, do Japão. Segundo o vice de futebol, Odorico Roman, restam apenas pendências contratuais para que o jogador seja anunciado como reforço para a disputa da Libertadores 2017.



— Estamos tentando ultrapassar pendências contratuais. É um jogador que está em tratativas para vir por empréstimo, mas ainda não temos data para anunciar — afirma Roman.



A contratação é uma indicação do técnico Renato Portaluppi e do coordenador Valdir Espinosa. Revelado pelo Flamengo, o atacante também atuou no Paraná, no Atlético-GO e no ABC, de Natal. Na carreira, Kayke marcou 49 gols em 155 jogos segundo o site Soccerway.



