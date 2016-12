Saul Berdichevski seguirá como diretor de futebol do Grêmio

Permanência

Após a definição do vice de futebol, o Grêmio também conta com a garantia da permanência de Saul Berdichevski no cargo de diretor. O dirigente aceitou o convite de Odorico Roman para seguir atuando no departamento em 2017, mesmo após a saída de Adalberto Preis da pasta.



— O Odorico me ligou fazendo o convite para permanecer. Como gosto dele, do Grêmio e de futebol, vou continuar fazendo esta interface do departamento médico com o futebol — confirmou Berdichevski.



É possível que Roman convide mais um diretor para integrar o departamento nos próximos dias. Quanto a definição do novo executivo de futebol, o Grêmio garimpa o mercado atrás de um novo nome após o fracasso nas negociações com Luís Vagner Vivian - que pediu alto salário para deixar a CBF e voltar ao clube.



O perfil buscado pela direção é de um profissional em início de carreira, que seja moldado dentro do Grêmio. As negociações, contudo, só devem ser retomadas a partir da próxima semana.



