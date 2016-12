Leonardo Oliveira: um olhar oriental sobre possível reforço do Grêmio

Opinião

Conversei com Tiago Bontempo, jornalista que administra um completo e atualizado blog sobre a J-League. o Campeonato Japonês. Queria saber do Tiago como os japoneses haviam avaliado Kayke no Yokohama Marinos. O centroavante pretendido pelo Grêmio fracassou. Sua contratação destoou dos padrões austeros praticados na competição, na qual os clubes não se arriscam sob pena de serem rebaixados caso fiquem dois anos no vermelho.

Kayke só chegou porque o xeque dono de 20% do Marinos, e também acionista do Manchester City, bancou parte dos US$ 2 milhões da sua compra. Segundo Tiago, além de poucos gols, o atacante cometeu deslize imperdoável. Estava fora do jogo contra o Kawasaki Frontale, clube que nasceu inspirado no Grêmio nos anos 90 e grande rival do Marinos, e não compareceu ao estádio, costume por lá. Para completar, publicou em uma rede social uma foto sua em Tóquio. A foto era antiga, mas revoltou os torcedores. Em seguida, Kayke foi afastado, sob alegação de atrasos em treinos.

