A pouco mais de 50 dias da Libertadores, adversários do Grêmio buscam os últimos reforços

Zagueiro González é um dos destaques do venezuelano Zamora, o primeiro teste do Grêmio na Libertadores Foto: Reprodução / Facebook

A 50 dias do início dos jogos do grupo 8 da Libertadores, Zamora-VEN, Iquique-CHI e Guaraní-PAR, os primeiros oponentes do Grêmio na competição, finalizam suas pré-temporadas e fecham com os últimos reforços.



Mesmo que, em termos numéricos, o Zamora é quem tenha se reforçado mais, Guaraní e Iquique é quem deverão gerar maior dificuldade para os comandados de Renato Portaluppi.



Confira como está a preparação de cada um.



Zamora-VEN

Primeiro adversário do Grêmio, o Zamora se dividirá no começo do ano entre Libertadores e campeonato venezuelano, que já começa dia 29.



Time mais forte do país, conquistou no ano passado seu terceiro título nacional, sob o comando do técnico Francesco Stifano.



A pré-temporada foi forte. Em vez de treinamentos normais, o Zamora disputou um torneio preparatório em Barinas, local da partida contra o Grêmio, dia 9 de março.



Por perder jogadores que estavam em fim de contrato, o Zamora buscou 10 reforços.



Da base de 2016, os jogadores mais destacados são o zagueiro Ynmer González, capitão do time, o também defensor Jorge González e o lateral-esquerdo Luis Ovalle, que ficou fora da pré-temporada por estar a serviço da seleção panamenha.



Os reforços mais expressivos são os atacantes Reimond Manco, peruano, e Anthony Uribe, venezuelano, mais o goleiro Alexis Angulo e o lateral-esquerdo Mayker González, ambos venezuelanos.

Iquique- CHI

Surpreendente vice-campeão chileno de 2016, superado apenas pelo Universidad Catolica, o Iquique conclui sua intertemporada no balneário de Cavancha.



Ele será o primeiro adversário do Grêmio na Arena, dia 11 de abril, na segunda rodada.



Naranjo; Lopes, Zenteno, Charles e Moreno; Caroca e Riquero; Dávila e Bustamante; Ramos e Villalobos foi o time no campeonato chileno. Só que o técnico Jaime Vera foi brindado pela direção com reforços como o atacante argentino Diego Bilkiewicz e o lateral chileno Nicolás Peñailillo. Também chegou o volante Eduardo Farías.



Com um estádio acanhado, o Cavancha, que tem capacidade para 2,5 mil pessoas, é provável que o time chileno enfrente o Grêmio no jogo de volta, dia 3 de maio, Estádio Zorros del Desierto, em Calama, cidade com altitude de 2,2 mil metros.



- Essa decisão ainda não está tomada - informa o jornalista chileno Rodrigo Fuentealba.



Guaraní-PAR

Atual campeão paraguaio e terceiro adversário do Grêmio, dia 20 de abril, em Assunção, o Guaraní ingressou nesta semana na reta final de sua pré-temporada, em Tobatí, a 65 quilômetros da capital.



Para terça-feira, estava previsto o primeiro amistoso, contra o Independiente, que recém subiu para a primeira divisão paraguaia.



Além de ter mantido pelo menos por mais seis meses o atacante Néstor Camacho, decisivo na conquista do título, com 16 gols, o Guaraní ainda reforçou-se com o atacante Nery Caballero, ex- Olimpia.



Também chegaram para reforçar o grupo do técnico Daniel Garnero o lateral-esquerdo Marcelo Báez, ex-Libertad, e o zagueiro Neri Bareiro, que não permaneceu no Coritiba.

Da base atual, além de Camacho, os destaques são o lateral-direito Luiz de la Cruz, o zagueiro Luis Cabral e o volante Marcelo Palau.



A tabela de jogos

9/3 - Zamora x Grêmio - 19h30min

11/4 - Grêmio x Iquique - 21h45min

20/4 - Guaraní x Grêmio - 21h45min

27/4 - Grêmio x Guaraní - 21h45min

3/5 - Iquique x Grêmio - 19h30min

25/5 - Grêmio x Zamora - 21h45min