Presidente do Tolima diz que negócio do Grêmio com Rodríguez "está distante"

As tratativas do Grêmio para contratar o atacante Ángelo Rodríguez devem continuar por mais alguns dias. Apesar de o Tricolor estar próximo de fechar um acordo com o jogador, o Tolima, clube que o colombiano defende, diz que a negociação está distante de ser concretizada. Gabriel Camargo Salamanca, presidente da equipe da Colômbia, afirmou que a primeira proposta gremista não é suficiente para trazê-lo à Arena.

– Recebi um e-mail sobre a venda do Ángelo no domingo e respondi na segunda-feira de manhã. Dei as nossas condições. Nesta quarta, acredito que devemos ter a resposta. A proposta do Grêmio está distante do que pedimos. Mas estamos conversando. Vamos ver – afirmou o dirigente.

Camargo não falou em valores, mas disse que existe uma "condição indiscutível" que o Grêmio precisa cumprir para contratar Rodríguez.

– A única condição indiscutível é que o Grêmio tem que comprar 100% dos direitos federativos.

O presidente do Tolima também elogiou o atacante pela sua força.

– Ele tem bons movimentos. Força e potência tremendas. Faz muito bem o derrapamiento (jogada em que o atacante interrompe a corrida de forma brusca e corta a marcação para fazer o chute) – concluiu Camargo.

