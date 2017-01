Acertado com o Grêmio, Kayke chega a Porto Alegre nesta terça

Reforço

O centroavante Kayke chegará nesta terça-feira a Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio. Já acertado com o clube gaúcho, o jogador de 26 anos, que vem por empréstimo de um ano do Yokohama Marinos-JAP, fará exames médicos e oficializará o vínculo, que terá opção de compra ao final do período.



O jogador, revelado pelo Flamengo, é o segundo reforço do Grêmio para a disputa da Libertadores em 2017. Em dezembro, foi anunciado o volante Michel, destaque do Atlético-GO no título da Série B, que veio por empréstimo junto ao Novorizontino, do Interior de São Paulo.



