Melhor da Copa do Brasil, Douglas desperta cobiça de clubes brasileiros e da Ásia 

Eleito o melhor jogador da Copa do Brasil de 2016, o meio Douglas é a grande prioridade da direção gremista neste começo de temporada. Com o vínculo encerrado com o clube, no último dia 31, o camisa 10 é cobiçado no mercado, tanto que Roger Machado e Rogério Ceni indicaram sua contratação para Atlético Mineiro e São Paulo, respectivamente.

Se por vezes foi controverso na relação com o torcedor, Douglas sempre teve a confiança dos treinadores, especialmente de Renato Portaluppi. Responsável por momentos marcantes, como a vitória no clássico Gre-Nal do Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio, ele esteve presente em 57 dos 73 jogos do time no ano passado, marca superada apenas pelo goleiro Marcelo Grohe, que atuou em 58 oportunidades.

Camisa 10 clássico é definido pelo técnico Tite, da Seleção Brasileira, como um dos raros jogadores que enxergam antes dos demais e, até por isso, mesmo prestes a completar 35 anos em 18 de fevereiro ainda desperta cobiça.

E o mais novo interessado em Douglas é o mercado da China, que foi aberto oficialmente hoje e que só fechará suas portas em 28 de fevereiro. No sábado, horas antes da virada, surgiu a informação de que os asiáticos poderão apresentar uma proposta para levar o Grisalho.

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman, em contato com a Rádio Gaúcha, afirmou desconhecer qualquer proposta e garantiu que "Douglas está nos planos" e que tem confiança em sua permanência.

