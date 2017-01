Grêmio apresenta o volante Michel: "Grande oportunidade na minha carreira"

Chegada

O Grêmio apresentou na manhã desta sexta-feira o volante Michel, destaque da campanha do Atlético-GO na Série B do ano passado. O jogador chegou confiante, disse que tem a grande oportunidade da carreira e afirmou que, apesar do desejo em disputar posição com Walace e Maicon, está à disposição para jogar também na lateral esquerda.

— Esta disputa é boa, sei que vai ser difícil. Você está falando de dois craques. Eu vim para brigar por posição, tenho que dar meu melhor. Se for para acontecer, vai acontecer (...) Fiz oito jogos como lateral-esquerdo na Série B. Não vejo problema. Posso jogar também de primeiro volante — afirmou.

Michel terá uma temporada de novidades no Grêmio. Além de jogar a Libertadores pela primeira vez na carreira, o meio-campista também estreará na Série A do Brasileirão.

— É uma oportunidade única na minha carreira. Tenho quase 27 anos, é o maior clube, não posso deixar passar em branco. Vim fazer história, fazer meu nome. Expectativa é muito grande, é um sonho que vou realizar. Não só a Libertadores, nunca joguei Série A. Também tem o Gauchão. São campeonatos que tenho que levar a sério — acrescentou.

