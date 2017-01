Grêmio empresta meia Felipe Tontini ao Ceará

Guri da base

O Grêmio acertou o empréstimo do meia Felipe Tontini ao Ceará por um ano. O garoto revelado no Humaitá tem 21 anos e disputará a Série B do Brasileirão com o novo clube.

A informação foi confirmada por Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio, à reportagem da Rádio Gaúcha no início da tarde desta quinta-feira (5).

Tontini apareceu entre os titulares do Grêmio em apenas duas ocasiões, em 2016, quando saiu do banco de reservas para ingressar em jogos pelo Gauchão. Além da disputa da segunda divisão, o garoto poderá ser aproveitado já no Campeonato Cearense.

O Grêmio também tem negociações avançadas com o Vitória pelo zagueiro Fred e espera conseguir acertar com o Flamengo a permanência de Fernandinho, que está retornando ao Grêmio devido ao fim do contrato de empréstimo.

