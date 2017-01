Grêmio presenteia jogadores com pôster do título da Copa do Brasil

Reconhecimento

Em cada um dos boxes do vestiário do CT Luiz Carvalho, um novo kit com os uniformes de 2017 e um pôster do grupo campeão da Copa do Brasil esperavam os jogadores antes da reapresentação do Grêmio nesta quinta-feira. O clube resolveu prestar homenagem aos pentacampeões com uma lembrança da conquista.

Antes dos discursos de Romildo e de Renato Portaluppi na cerimônia de lançamento da temporada do Grêmio, o staff do clube deixou a homenagem para todo o grupo atual de jogadores. Mesmo quem não participou da campanha do título recebeu a homenagem.

Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

– É uma recordação aos atletas. Muitos que estão aqui presentes fizeram parte dessa conquista – comentou a gerente de comunicação do Grêmio, Daniele Lentz.

O pôster também será vendido nas lojas do clube.

