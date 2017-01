Grêmio se reapresenta, e Romildo destaca: "Expectativa é de confirmar o que fizemos em 2016"

Pontapé inicial

O 2017 do Grêmio começou na tarde desta quinta-feira, quando o grupo de jogadores se reapresentou no CT Luiz Carvalho. O presidente Romildo Bolzan e o técnico Renato falaram aos atletas.

— Este é um ano que começa com muita expectativa. A de confirmar o que fizemos em 2016. O ano passado foi apoteótico, gostoso, mas o importante é o desejo de competir — destacou o presidente, que completou:

— Aos que estão chegando, talvez outros chegarão. É importante saber que todos que podem agregar valor vão nos ajudar.

Logo a seguir, Renato se manifestou brevemente. Quando citou o título da Copa do Brasil, foi aplaudido efusivamente pelos jogadores.

Depois dos discursos, Romildo concedeu entrevista coletiva e falou sobre a montagem do grupo. Afirmou que a renovação de Douglas está acertada, destacou que deve anunciar um diretor executivo e disse não ter recebido proposta do Flamengo por Fernandinho. O presidente ainda revelou que recebeu proposta do Coritiba por Henrique Almeida e negou que o clube esteja interessado na contratação de Marcelo Moreno. Romildo também comentou a busca pelo "fazedor de gols":

— Sobre o Fernández, já tinhamos o aviso da cirurgia. Avaliamos que tem risco, mas a vida segue. O Grêmio tinha um rol de opções. Tínhamos o Kayke e o Fernández. Temos outras propostas. Mais cedo ou mais tarde teremos o fazedor de gols.



O dirigente falou sobre as recentes declarações do empresário de Pedro Rocha, que criticou a gestão gremista nas negociações da renovação de contrato do atacante.

— Acredito muito no Pedro. Estamos negociando. Acho que vamos avançar. Não vou bater boca com o empresário — concluiu.

