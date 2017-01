Grêmio anuncia renovação com Douglas até o final de 2018

Ele fica

Douglas seguirá no Grêmio. Eleito o melhor jogador da Copa do Brasil vencida pelo Tricolor no ano passado, o camisa 10 renovou contrato por mais dois anos e permanece na Arena até o final de 2018. O antigo acordo do meia havia se encerrado no final de 2016, e as conversas com a direção começaram logo após o final da temporada, em dezembro.

Em 2017 e em 2018 também! O meia Douglas teve o contrato renovado com o Tricolor por mais dois anos! #maestro#pifadorpic.twitter.com/O7Awky1K0C ¿ Grêmio FBPA (@Gremio) 12 de janeiro de 2017

O anúncio da renovação foi feito através do Twitter, pouco depois da reapresentação gremista para a pré-temporada. Douglas, 36 anos, está na sua segunda passagem pelo Grêmio: ele defendeu o clube entre 2010 e 2011 e retornou no início de 2015.

