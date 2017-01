Marcelo Rudolph será convidado a assumir como diretor-executivo do Grêmio

Mudança

O Conselho de Administração do Grêmio indicou ao presidente Romildo Bolzan o nome de Marcelo Rudolph ao cargo de diretor-executivo de futebol. Atualmente responsável pela logística das viagens, Rudolph foi supervisor de futebol da base do clube e estava trabalhando no grupo principal após a saída de Luis Vagner Vivian, também pretendido para o cargo, para a CBF.



Rudolph foi o indicado pelo Conselho de Administração na reunião da última segunda-feira como uma forma de valorização a um profissional que já estava no Grêmio, e que cresceu dentro do clube.

O Grêmio sondou outras alternativas no mercado, mas a indicação do Conselho de Administração ao presidente Romildo foi mesmo pela efetivação de Marcelo Rudolph.

