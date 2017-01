Barulhos similares a tiros interrompem treino do Grêmio

Problema

O treino da tarde desta quarta-feira no Grêmio foi interrompido por alguns instantes por barulhos similares a tiros nas proximidade do CT Luiz Carvalho. A segurança do clube foi mobilizada para tentar identificar a origem dos sons, enquanto o técnico Renato Portaluppi e o grupo de jogadores aguardava o "ok" para recomeçar a atividade.



Os seguranças do Grêmio acreditam que os sons seriam disparos de uma arma de baixo calibre. Os disparos teriam como origem a tentativa de evitar uma invasão a um dos terrenos na proximidade do CT Luiz Carvalho. O clube acionou a Brigada Militar.

Apesar do susto, o treino parou apenas por alguns minutos. Renato Portaluppi, ao receber a sinalização de que não haveria risco, recomeçou a atividade.

