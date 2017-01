Grêmio negocia a contratação de Jael, ex-Joinville

Nova opção

Por indicação do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio deverá contratar o centroavante Jael, 28 anos. O jogador já estaria na Capital e, se aprovado nos exames médicos, assinará contrato até o final da temporada.

Em 2010, Jael esteve no Bahia junto com Portaluppi, antes da vinda do treinador para o Grêmio. No Brasil, sua carreira também inclui passagens por clubes como Cruzeiro, Atlético-MG e Flamengo. Também atuou na Suécia e China. Em 2016, disputou a Série B pelo Joinville, marcando sete gols em 20 partidas.

— Renato indica e nós fazemos a avaliação. Vi jogos dele no CDD (Centro Digital de Dados) e achei interessante. Ele virá sem custos — diz o diretor de futebol Saul Berdichevski.

Leia mais

Marcelo Oliveira desabafa sobre contestação em 2016: "Tem muita crítica maldosa"

Kaio crê que terá espaço em 2017: "Dou a vida nos treinos"

Léo Moura é destaque em trabalho físico do Grêmio



Conforme o dirigente, o Grêmio se afasta de Ángelo Rodríguez, que atua no Tolima, da Colômbia.

Na carreira, Jael marcou 92 gols em 245 jogos. Os dados são do site Soccerway.

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*ZHESPORTES