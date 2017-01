Marcelo Oliveira desabafa sobre contestação em 2016: "Tem muita crítica maldosa"

Nova fase

O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira viveu dois momentos distintos em 2016. Primeiro, era contestado. Depois, encaixou-se ao sistema de Renato Portaluppi e cresceu de rendimento. Em coletiva na manhã desta quarta-feira, o jogador desabafou a respeito das críticas.

— Sobre minha temporada, claro que tenho minha autocrítica. Sei o que ouvi e li, não sou muito de ficar acompanhando. Sei quem fez a crítica correta, quem fez a crítica maldosa. O dia em que eu perder a confiança, pego minhas coisas e paro de jogar futebol. Tem muita crítica maldosa. E o torcedor que só lê vem junto com essas críticas. Não vai ter análise do jogo. Claro que eu sei que passei por um momento e houve jogos em que eu não fui bem, mas foi muito pouco o momento ruim perto dos momentos bons no Grêmio — declarou.

Marcelo Oliveira salientou o aumento de responsabilidade do elenco com a conquista da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo em que há um peso a menos pelo fim do tempo sem conquistas, o título gera uma expectativa maior para os próximos torneios.

— Sempre tem que ter o pensamento de melhorar. Claro que o Grêmio saiu um jejum de 15 anos, estamos felizes com o que fizemos, estamos na história do clube, acabar com o negócio de 15 anos sem vencer. Sabíamos da responsabilidade. Agora é pensar que queremos mais, que a responsabilidade também aumenta. O pensamento é que foi bom, mas vamos buscar mais pelo Grêmio — completou.

