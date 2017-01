Por solicitação da TV, Grêmio e Ypiranga terá novo horário

Transmissão

A partida entre Grêmio e Ypiranga, que marcará a estreia das equipes no Gauchão 2017, passou para as 21h15min. O confronto será na Arena, dia 2 de fevereiro, uma quinta-feira. A mudança se dá por solicitação da TV.

Este será o primeiro compromisso oficial do time de Renato Portaluppi em 2017. Depois, o Tricolor visita o Caxias, no dia 5, também pelo Campeonato Gaúcho. A estreia gremista na Primeira Liga será no dia 8, contra o Flamengo.



Pela Copa Libertadores, principal competição tricolor em 2017, o Grêmio entrará em campo pela primeira vez no dia 9 de março, contra o Zamora. O jogo será na Venezuela, no estádio La Carolina.



