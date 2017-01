Quem chega, quem sai, quem volta: Grêmio abre temporada 2017 na tarde desta quinta-feira

Volta ao trabalho

Está definida a lista de jogadores do Grêmio que se reapresentarão após as férias, nesta quinta, às 15h30min, no CT Luiz Carvalho. Serão 33 jogadores, entre eles as novidades os laterais Léo Moura e Leonardo e o volante Michel.



Nem todos ficarão para as competições do ano. Alguns desses casos são o lateral-direito Wallace Oliveira e os centroavantes Henrique Almeida e Lucas Coelho, para quem a direção busca um novo destino, possivelmente via empréstimo.



Passarão por avaliação o meia Maxi Rodríguez e os atacantes Fernandinho e Yuri Mamute.

O volante Guilherme Amorim, que chegou a disputar jogos do Brasileirão em 2016, foi emprestado ao Tubarão, de Santa Catarina. Até o final deste mês, deverão chegar dois zagueiros e dois atacantes.



A lista de quem se apresentará na quinta é a seguinte:



Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi, Leo e Dida

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Thyere

Laterais: Edílson, Léo Moura, Wallace Oliveira, Leonardo, Marcelo Oliveira e Iago

Volantes: Walace, Kaio, Jaílson, Ramiro, Maicon e Michel

Meias: Douglas, Lincoln e Maxi Rodríguez

Atacantes: Fernandinho, Ty, Luan, Guilherme, Everton, Pedro Rocha, Bolaños, Batista, Henrique Almeida, Lucas Coelho e Yuri Mamute

