Romildo revela que contrato de Douglas não tem cláusula de renovação automática

O presidente Romildo Bolzan Júnior fez um esclarecimento importante sobre a situação contratual do meia Douglas. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, nessa segunda-feira (2), ele revelou que o contrato do camisa 10 não tem cláusula de renovação automática com o Grêmio. Mesmo assim, Romildo acredita que isso não representará prejuízo nas tratativas, que já começaram. O mandatário manifestou confiança com a permanência do jogador no clube gaúcho.

"Esse é um equivoco da informação. Esse contrato não tinha isso (cláusula de renovação automática). Havia em anteriores, mas neste não há. Nós já estamos trabalhando esse assunto. O Odorico (Roman) já recebeu hoje (segunda-feira) uma proposta. Nós já prevíamos que esse assunto seria tratado na primeira semana de janeiro. Não estamos muito distantes daquilo que representa o reconhecimento do Douglas", disse Romildo Bolzan Júnior.

O presidente tricolor confirmou a chegada do centroavante Kayke, que desembarca em Porto Alegre nesta terça-feira (3) para realizar exames médicos. Além disso, Romildo reiterou que o Grêmio esteja trabalhando com uma lista de seis a sete jogadores para o sistema ofensivo.

