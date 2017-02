Auxiliar avalia derrota do Grêmio para o Flamengo: "Serviu para algumas avaliações"

De olho

Após a derrota para o Flamengo, o auxiliar técnico Alexandre Mendes analisou o desempenho do Grêmio na partida. Alexandre falou sobre a combinação de comandar o time reserva, enquanto Renato permaneceu em Porto Alegre com os titulares. Confira o que disse o auxiliar técnico:

Resultado contra o Flamengo

"Logicamente, o resultado não foi do nosso agrado. Mas tivemos dificuldades nos primeiros dez minutos, não conseguimos encaixar a marcação no Diego. Saiu o gol em uma falha nossa de posicionamento. Buscamos agredir o Flamengo um pouco mais. Levamos um gol quando tínhamos equilibrado o jogo. É um adversário difícil. Veio o segundo tempo com eles iniciando as jogadas, mas equilibramos novamente. Independentemente do resultado, serviu para algumas avaliações. Talvez mais para frente podemos puxar alguns desses jogadores para iniciar uma partida".

Planejamento de Renato não comandar o time em alguns jogos

"Não posso falar de certeza com relação ao futebol, não tem conta matemática., Na vida temos que priorizar algumas coisas, não só em questão de resultado. Pela visão do Renato e em acordo com a direção, vimos que a equipe precisava treinar. Fizemos por bem optar por essa formação. Só o futuro nos dirá, dependendo da necessidade, tem sim a possibilidade de continuar".

Lesão do Douglas

"Quando se faz um elenco, temos que observar isso. Como é o caso do Douglas, é um ser humano que convive. Os jogadores sentiram muito. As observações são feitas em jogos e treinos".

Substituir Renato no comando

"Já aconteceu algumas vezes, sim. Quando estávamos no Fluminense, o Renato foi suspenso eu assumi o time por alguns jogos em 2007. E aqui no Grêmio também, contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. Estamos aqui para servir, da maneira que for necessária. Temos a confiança e o aval da diretoria para direcionar qualquer trabalho no futebol".

Como substituir Douglas

"É difícil, o Douglas tem muita qualidade. Não tem um jogador dessa qualidade no mercado. Temos peças, com outras características, que podem fazer essa função".

