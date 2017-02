Cotação ZH: Michel e Bressan são os piores do Grêmio na derrota para o Flamengo

Qual é a nota?

Com uma atuação fraca, o Grêmio perdeu para o Flamengo. Algumas das piores atuações foram do volante Michel e do zagueiro Bressan. Confira as notas de todos os jogadores tricolores.



Bruno Grassi

Cometeu uma falha grave que quase resultou em gol. Depois, foi seguro. Nota 6



Léo Moura

Evitou um gol do Flamengo. Sem espaço para apoiar. Nota 5.

Thyere

Teve a dificuldade natural de quem marca Guerrero. Nota 5.

Bressan

Voltou ao time depois de seis meses e teve uma atuação insegura. Nota 4.

Bruno Cortez

Valeu-se de sua experiência e foi um eficiente marcador. Avançou mais na segunda etapa. Nota 6.

Arthur

Mostrou desenvoltura ao partir de trás com a bola sob controle. Nota 5.

Michel

Um cabeceio no primeiro tempo. De resto, pouco foi visto em campo. Nota 4.

Kaio

Ficou no meio do caminho entre defender e armar. Discreto. Nota 5.

Fernandinho

Quase sempre dispersivo na tentativa dos dribles. Nota 4.

Everton

Um arremate perigoso no segundo tempo. De resto, pouco fez. Nota 5.

Bolaños

Voltou para buscar o jogo. Melhorou ao trocar de posição no segundo tempo. Um bom chute. Nota 7.

Jael

De novo, entrou sem dar qualquer contribuição ao time.

Nota 4.

Maxi Rodríguez

Quando entrou, o Grêmio já não tinha mais forças.

Nota 4.

