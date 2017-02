Grêmio bloqueia dinheiro do Atlético-MG por dívida de Victor

Na Justiça

Parte do dinheiro da venda de Lucas Pratto, que deixou o Atlético-MG para o São Paulo, foi bloqueada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O bloqueio de R$ 10,5 milhões ocorre a partir de uma iniciativa do Grêmio, que tenta obter o dinheiro referente à venda do goleiro Victor, em 2012, para os mineiros. A dívida do Galo com o Tricolor é, segundo a direção gaúcha, de R$ 13 milhões.



Segundo Nestor Hein, diretor jurídico do Grêmio, o clube já vinha tentando o valor:



— O Grêmio tem boas relações (com os mineiros), mas o Atlético se nega (a pagar). O Grêmio se dispôs a parcelar, e eles se negam a pagar o Grêmio. Não restou outra alternativa senão tomar essa medida, mas é necessário que o São Paulo seja notificado.

Leia mais:

Em três campeonatos, Grêmio terá maratona de seis jogos em 19 dias

Grêmio será julgado na quarta-feira por invasão de Carol Portaluppi na final da Copa do Brasil

Cirurgia é realizada com sucesso, e Douglas terá alta na quarta-feira



Assim, o presidente gremista Romildo Bolzan ainda necessita entrar em contato com Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, mandatário são-paulino.



Um dos motivos pelos quais o Atlético-MG se negou a pagar o Grêmio seria o empréstimo de Werley aos gaúchos. O Tricolor afirma, todavia, que esta transação foi gratuita.



Lucas Pratto foi vendido ao São Paulo por cerca de R$ 20 milhões.



*ZHESPORTES