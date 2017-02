Grêmio negocia com meia-atacante argentino da Universidad de Chile

Substituto

O Grêmio busca um meia experiente para substituir Douglas, que ficará seis meses longe do time. Por isso, a direção negocia com o argentino Gastón Fernández, 33 anos, que atua na Universidad de Chile, para a disputa da Libertadores.

A negociação já se estende, em sigilo, há três semanas. O clube gaúcho pretende concretizar a compra dos direitos do meia. Revelado pelo River Plate, Fernández viveu o melhor momento de sua carreira com a camisa do Estudiantes, atuando ao lado de Verón, onde foi campeão da Libertadores em 2009 - o meia marcou um dos gols da vitória sobre o Cruzeiro na final.

Conhecido também como "La Gata" Fernández, o meia também teve passagens pelo futebol mexicano e americano. Está na Universidad de Chile desde a metade do ano passado, onde já disputou 24 jogos e marcou 11 gols.

A negociação deve ser facilitada por recente polêmica em que o jogador se envolveu. Após discutir com um torcedor da La U que pedia sua saída do clube, Fernández foi vaiado no jogo contra o Everton, pelo Clausura Chileno.

Além de um meia, a direção do Grêmio também mira um volante no mercado externo. Os argentinos Musto, do Rosario Central, e Esteban Rolón, do Argentinos Juniors, já foram procurados. Uma nova investida pode ser realizada nos próximos dias.

