Grohe cita lições para garantir bons resultados no Grêmio

O Grêmio fazia uma boa campanha no Gauchão do ano passado, mas acabou eliminado na semifinal pelo Juventude. Logo depois, perdeu para o Rosario Central e foi desclassificado na Libertadores. As duas eliminações serviram de lição para o goleiro Marcelo Grohe, que lembra os resultados negativos do passado para garantir o foco.

— Sempre procuramos dar o nosso melhor. Tivemos ano passado um começo de campeonato muito bom, por situações do futebol tivemos a eliminação no Gaúcho e logo em seguida na Libertadores. Foi algo que aprendemos para não acontecer neste ano. Estamos vivendo jogo a jogo — disse.

A derrota para o Caxias na segunda rodada também foi um ponto de atenção para o grupo. Grohe disse que Renato Portaluppi exigiu mais dedicação do grupo nas partidas — e o resultado imediato foi a vitória deste domingo sobre o Passo Fundo.

— Essa semana, ele (Renato) bateu muito nesta tecla, cobrou muito. Temos no mínimo que igualar a vontade que os outros times têm contra o Grêmio. Entendemos o recado — completou.

O Grêmio fará um jogo-treino contra o São Gabriel na terça-feira. O próximo jogo oficial é no domingo, contra o São José, pela quarta rodada do Gauchão.

