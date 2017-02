Luan sente dores no joelho, mas médico não indica preocupação

Tendão patelar

O meia-atacante Luan deixou o campo no segundo tempo durante a vitória do Grêmio sobre o Passo Fundo na tarde deste domingo, na Arena. O jogador saiu com dores no joelho e recebeu tratamento com uma bolsa de gelo. O médico Márcio Dornelles disse que há um problema no tendão patelar, mas a princípio não existe uma lesão grave.

— É tendão patelar. Já tinha sentido, tinha tratado e estava bem. Vamos avaliar melhor, mas acredito que não tenha maiores problemas — disse o médico gremista.

Com dores durante a partida, Luan não conseguiu ter uma boa atuação. Recentemente, a lesão do meia Douglas já atrapalhou a montagem do time por Renato Portaluppi — que precisou mudar as características do setor de criação ao incluir Bolaños na equipe. Na tarde de terça-feira, o Grêmio fará um jogo-treino diante do São Gabriel em Porto Alegre.

