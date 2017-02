Léo Moura sobre atuar na vaga de Douglas: "Não tem mistério"

Tranquilo

Léo Moura estará em campo no domingo contra o São José. O jogador confirmou, em entrevista coletiva na tarde desta quinta, que receberá uma nova oportunidade de Renato Portaluppi no time.

Mas o local em que será colocado na equipe é incerto. Com a lesão de Edílson, a tendência é que o atleta de 38 anos apareça na lateral direita. Há, porém, a opção do técnico encaixá-lo no meio-campo, na vaga do também lesionado Douglas:

— Já joguei em algum times que passei (na função do meia). Não tem mistério nenhum. No momento que o Renato optar por mim ali, vou dar meu melhor, assim como quando jogo na lateral — disse.

Com bom desempenho no treino desta quinta na bola parada, Léo Moura também falou sobre o assunto. Neste aspecto, todavia, não cravou que "será titular" sempre.

— Faltas laterais, ele (Renato) já desginou que eu iria fazer as cobranças. Nas faltas frontais, vale muito o momento do jogo, o momento que o jogador estiver mais confiante. Ainda bem que aqui não tem essa vaidade — falou.



