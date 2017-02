Leonardo Oliveira: os melhores lances do empate do rival gremista na estreia na Libertadores

Opinião

Reimond Manco, peruano-venezuelano, fez o gol do Zamora no empate com o Mineros em 1 a 1 pelo Veneuzelano

O Zamora perdeu seus primeiros pontos no Clausura Venezuelano. Neste fim de semana, empatou em 1 a 1 com o Mineros de Guayana, em casa, o La Carolina, em Barinas. O adversário gremista na estreia na Libertadores, dia 9 de março, às 19h30min, lidera o campeonato. com sete pontos.

O gol do Zamora veio aos 39 minutos, de pênalt sofrido pelo peruano-venezuelanoo Reimond Manco. Jorge Ignacio González cobrou e converteu. O empate do Mineros veio aos 22 do segundo tempo. O técnico Francisco Stiffano lamentou as chances perdidas pelo seu time, que inviabilizaram a terceira vitória seguida no campeonato. Nesta semana, ele recebe de volta dois jogadores que ajudaram a a seleção no Sul-Americano Sub-20 a garantir vaga no Mundial, Ronald Hernández e Ronaldo Lucena.

Stiffano mandou a campo a equipe com Carlos Salazar; Ángel Faría, Jorge González, Ezequiel Filipetto e Luis Ovalle; Luis Vargas, Luis Melo, Ángelo Peña (Erickson Gallardo, 28'/2º) e Reimond Manco (Eduardo Sosa, 14'/2º); Eduin Padilla (Brian Mendoza, 31'/2º) e César Martínez. No próximo fim de semana, o Zamora enfrenta o Caracas, na capital venezuelana.