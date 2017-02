Lincoln revela orientação de Renato para jogar mais adiantado

Posicionamento

O meia Lincoln é a alternativa mais parecida taticamente para substituir Douglas enquanto o titular se recupera de uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho. E, para que o jovem reproduza a qualidade na criação do veterano, ele recebeu a orientação do técnico Renato Portaluppi para ficar mais adiantado.

— Ele (Renato) sempre fala para nós estarmos preparados (...) Cobra bastante, está sempre querendo nos ajudar. Vem tendo uma cobrança maior para eu jogar mais para frente ao invés de buscar mais a bola — contou Lincoln, em entrevista coletiva depois do treino na manhã desta terça-feira.

Outro jovem gremista que pode ganhar chances é Arthur. A venda de Walace deu espaço para o jogador, que disputa posição com Michel, já que o capitão Maicon está suspenso para o jogo de sábado, contra o Cruzeiro-RS.

— Eu fico muito feliz (em poder ter uma oportunidade). A gentre treina, treina, treina ao máximo para quando a oportunidade surgir, corresponder à altura. Ele (Renato) dá confiança, e fico tranquilo em relação a isso — destacou.

O Grêmio fez apenas um treino de recuperação nesta terça. O time começa a ser definido no treino das 16h desta quarta-feira. O jogo, no sábado, será em Gravataí.