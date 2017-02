Grupo do Grêmio faz recuperação física em treino no CT

Recomeço

Apenas os jogadores que atuaram no empate contra o São José foram para o campo em trabalho do Grêmio na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. A atividade foi um treino funcional com complementação na academia. Para sábado, contra o Cruzeiro-RS, no Vieirão, em Gravataí, Renato vai escalar o time titular. Maicon, suspenso por três cartões amarelos, ainda não tem substituto definido. Michel e Arthur são os cotados.

Leia mais:

As extravagâncias que o Grêmio busca para reforçar grupo de Renato

Kannemann diz: "Ainda não pensamos na Libertadores"

Michel deve substituir Maicon no jogo contra o Cruzeiro-RS

Até a estreia na Libertadores, o Grêmio cumprirá três jogos — um deles é Primeira Liga, contra o Ceará, em 2 de março, na Arena. Renato deve usar uma escalação alternativa neste confronto.

A viagem para a Venezuela será no dia 7, em voo fretado — desde Porto Alegre com escala em Manaus, seguindo depois para Barinas. Os jogadores receberão folga no domingo e na segunda-feira de Carnaval.

*RÁDIO GAÚCHA